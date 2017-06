El ple de l’Ajuntament de Terrassa votarà dijous si col·labora o no amb el referèndum de l’1 d’octubre. El PP ha presentat una proposta de resolució en la que demana al consistori que rebutgi la cessió de ‘mitjans materials i personal municipal’, així com la sortida de l’ajuntament de l’Associació de Municipis per la independència (AMI).

La composició del ple, de majoria sobiranista, fa pensar que la moció no prosperarà, però tot i això el debat obligarà el batlle, Jordi Ballart (PSC), a posicionar-se obertament sobre la cessió d’espais municipals. En una entrevista a VilaWeb, Ballart va explicar que no posaria obstacles perquè la gent pugui votar.

La proposta que el PP porta a votació li recorda també el PSC rebutja la celebració del referèndum i demana que l’ajuntament es comprometi a complir la legalitat espanyola. Un dels punts de l’acord que se sotmet a votació reclama. Així mateix, el text proposa que Ballart signi tota la documentació que sigui necessària per donar compliment a aquests acords.

