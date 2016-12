El pla urbanístic (PDU) del nou projecte de BCN World, anomenat Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou pel govern, serà aprovat avui per la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya. És l’últim pas perquè el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el pugui signar definitivament.

Després d’aquest tràmit, els tres operadors pre-seleccionats que optaran al concurs d’adjudicació dels casinos –Hard Rock, Melco i Grup Peralada– tindran noranta dies per a fer propostes. No es descarta que hi hagi fusions de projectes. Una vegada presentats, el govern escollirà un guanyador i les obres podrien començar l’estiu vinent.

Segons les previsions, la urbanització durarà un any i mig. Després començarà l’edificació, en dues fases, que durarà uns quatre anys. Tanmateix, el calendari d’obertura l’acabarà decidint l’operador que guanyi el concurs.

El govern espera una inversió privada de 2.500 milions d’euros i es preveu que el macrocomplex donarà feina directa a 10.000 persones.

‘BCN World és mort i enterrat’

El vice-president de la Generalitat, Oriol Junqueras, va dir aquest estiu: ‘El projecte de BCN World és mort i enterrat.’ Certament, el PDU aprovat té poc a veure amb el macrocomplex ideat de primer pel grup Vermonte (actualment fora de concurs). ERC no havia vist mai amb bons ulls BCN World, i això va obligar al PDECat a cedir en alguns aspectes per evitar el fracàs total del projecte.

Dels sis casinos inicials, l’actual pla urbanístic només en preveu dos. De manera que l’espai destinat al joc passa de 60.000 metres quadrats a 30.000. Una reducció que també afecta tot l’espai urbanitzable. El projecte inicial preveia un milió de metre quadrats i l’actual, 750.000.

Arran de les reformes, també s’ha reduït l’espai destinat a hotels: de 600.000 metres quadrats s’ha passat a 480.000. Així mateix, s’ha limitat l’alçada dels edificis. De primer moment, es preveien construccions de noranta metres d’alçària, però ara el màxim és de setanta-cinc. Les zones d’habitatge, ús comercial i oci (teatre i palau de congressos) es mantenen.

Els canvis que reclamava ERC al PDECAT per acceptar BCN World no afecten el retoc que el 2014 va fer el govern a la llei 2/1989. Per tant, l’impost sobre els beneficis dels casinos es manté en el 10% a tot al Principat. Abans era del 55%.

El nou BCN World pot condicionar el pressupost

La CUP va advertir ahir el govern que l’aprovació del nou projecte de BCN World pot condicionar el seu suport als comptes del 2017. ‘En la negociació del pressupost, aquest serà un element més que tindran les assemblees de la CUP per valorar globalment el suport o no als comptes del govern’, explicava la formació en un comunicat.

La CUP també va criticar que el PDU s’aprovés aquesta setmana, enmig de les festes de Nadal, cosa que va qualificar de ‘vella pràctica’ de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que creu que demostra ‘poca sensibilitat’ i ‘falta de respecte a la ciutadania’.

Segons la CUP, les reformes del pla urbanístic només serveixen per a evidenciar que BCN World viu un ‘retrocés’, i pretenen revalorar els terrenys que s’han d’urbanitzar, que són propietat de CaixaBank.

El PDU, al jutjat

Aturem BCN World va anunciar ahir que començaria accions jurídiques contra el pla urbanístic. L’assemblea de la plataforma va emetre un comunicat en què deia que estudiava d’interposar un recurs contenciós administratiu i feia una crida a col·lectius i organitzacions perquè s’hi afegissin’.

L’Assemblea Aturem Bcn World anuncia l’inici de les accions jurídiques contra el Pla Director Urbanístic d Bcn World https://t.co/vElaeDOgZO pic.twitter.com/VvtSq9PAa8 — Aturem Bcn World (@BcnWorldNo) December 28, 2016

La plataforma considera que el projecte té ‘greus dèficits’ i que no s’han pres mesures per evitar un possible rescat públic en cas de fallida del nou BCN World. Entre les mancances, enumera dificultats de subministrament energètic, l’abastament i la depuració de les aigües i la mobilitat amb transport públic.

A més, Aturem BCN World emprendrà accions perquè els antics propietaris dels terrenys expropiats puguin sol·licitar compensacions econòmiques per l’augment de valor dels terrenys que implica l’edificació del macrocomplex.

