El govern té lligat com facilitar el vot als ciutadans de Barcelona en cas que la batllessa, Ada Colau, es negui a cedir espais. En parlem en aquesta nova edició de VilaWeb Paper que ja podeu descarregar a partir d’ara. També hi oferim un anàlisi sobre les opcions dels Mossos en cas de rebre ordres per actuar contra el referèndum.

En aquest número també hi trobareu l’editorial de Vicent Partal, el Mail Obert de Joan M. Minguet Batllori i les Opinions Contundents de Teresa García, diputada de Compromís a les Corts Valencianes, i Lluc Salellas. També la informació del festival MIM de Sueca i el Mercat de Música Viva de Vic. Finalment, podreu llegir una crònica de Sebastià Bennasar sobre la representació valenciana i de novel·la negra en la Setmana del Llibre en Català.

Són unes quantes pàgines amb el millor periodisme de VilaWeb, llestes per a ser impreses amb la impressora de casa o per a ser llegides de forma interactiva a les tauletes i el mòbils.

Els subscriptors de VilaWeb poden descarregar el diari des del correu que els arriba de la redacció cada dia a les deu del vespre. Si hi ha cap subscriptor que no rebi el correu, també pot accedir a VilaWeb Paper des d’aquesta pàgina (recordeu que ací hi ha totes les instruccions).

