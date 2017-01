El primer tinent batlle de Gata de Gorgos (Marina Alta), Jaume Monfort, fou víctima fa poc d’un atac catalanofòbic per part d’una patrulla de la Guàrdia Civil del poble. Segons que explica ell mateix en un vídeo, els dos agents el van increpar i vexar pel fet de parlar en català. ‘Em van repetir en diverses ocasions que érem a Espanya i que els havia de parlar en espanyol.’ Després de negar-s’hi, finalment li van demanar el document d’identitat i van prendre-li les dades. La setmana passada, Jaume Monfort va saber que el cos policíac havia elaborat una nota interna acusant-lo d’haver-se adreçat amb males maneres a l’autoritat.

Entre les mostres de solidaritat que ha rebut, es destaca la del dirigent de Podem, Pablo Iglesias, que ha donat suport a Monfort en un piulet escrit en català: ‘Igualtat també és respectar totes les llengües. Pels drets lingüístics dels pobles #ValenciàNoÉsDelicte. Ànim i força company.’

Monfort ho ha explicat en aquest vídeo:

La Guàrdia Civil del meu poble m’ha expedientat per parlar en valencià, una discriminació pròpia de temps més foscos. #ValenciàNoÉsDelicte pic.twitter.com/ObrqwaZku3

