El Periódico no abandona la polèmica. Després d’haver publicat, avui, una suposada transcripció d’una nota enviada per la CIA que alertava els Mossos d’Esquadra d’un possible atemptat a la Rambla de Barcelona, ara ha decidit de publicar allò que presenta com el document original –vegeu-lo ací. Tanmateix, no aporta cap prova que n’acrediti la veracitat.

Aquest nou document esmena les greus errades ortogràfiques de la transcripció inicial, com el mot ‘Irak’, que en anglès s’escriu ‘Iraq’, o l’adjectiu ‘administrative’, que en un primer moment escrivia amb essa final.

Tanmateix, aquesta suposada nota original manté una errada conceptual. Fa servir les sigles ‘ISIS’, habituals en els mitjans de comunicació per a fer referència a l’anomenat Estat Islàmic. Però, com es pot comprovar fent una cerca al servidor de la CIA, aquesta agència i en general tots els serveis d’intel·ligència, fan servir ‘ISIL’. (Comproveu-ho en la llista que la CIA manté dels grups gihadistes al món.)

La justificació

El Periódico justificava avui al matí la transcripció de la nota original adduint que la font informativa va demanar d’ometre o ratllar la resta del text original, que inclou determinats codis i números de peça. Però si ens fixem en la nota publicada ara, aquests codis es mantenen en l’anonimat, cosa que es podia haver fet des d’un primer moment. La font també va demanar de substituir la tipografia de la lletra per qualsevol altra, una petició poc creïble, car aquesta pista no pot dur a cap conclusió.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]