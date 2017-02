La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha lamentat aquest dilluns el discurs ‘bel·ligerant’ de Rajoy amb el procés, després que comparés una hipotètica independència de Catalunya amb una ‘amputació’. ‘Demostra que no ha entès res’, ha criticat Pascal, que ha volgut recordar que el moviment sobiranista és un ‘procés positiu’. ‘Això no és una confrontació amb l’estat espanyol sinó la capacitat dels catalans d’exercir un dret democràtic’, ha recalcat la coordinadora general del PDeCAT, que considera que Rajoy encara percep l’independentisme ‘com el fanatisme de quatre líders polítics’. ‘Per tant, no caurem en cap tipus de provocació i reafirmem que l’única sortida és asseure’s a la taula a negociar’, ha comentat Pascal, que ha considerat necessària la reunió a dues bandes entre Carles Puigdemont i el president espanyol. ‘Ja s’hauria d’haver produït’, ha afirmat la coordinadora del PDeCAT.

‘Catalunya s’ha guanyat la relació de bilateralitat amb l’Estat i hi ha 46 punts sobre la taula a tractar’, ha recordat Pascal. ‘Per tant, estem expectants i amatents, sabent però que això va tard’, ha conclòs la coordinadora general del PDeCAT.

