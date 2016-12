ACN Flix.-El Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) al Congrés dels Diputats ha registrat la petició de compareixença de la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, i la del director general d’Acuamed, Francisco Baratech, per tal que expliquin en seu parlamentària la situació actual de les obres de descontaminació de l’embassament de Flix (Ribera d’Ebre) i el resultat dels informes encarregats durant el 2016 a les empreses del grup Tragsa i al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Ferran Bel, diputat i alcalde de Tortosa, ha explicat que fa un mes la seva formació va preguntar al govern espanyol quina era la situació actual de les obres i el percentatge d’obra certificada, en la mesura que “manteníem sospites que el què ha sortit publicat els últims dies podia ser realitat”. El diputat ha recordat que fa unes setmanes també va preguntar pel resultat de la investigació interna sobre les presumptes irregularitats en matèria de contractació i execució de l’obra per part d’Acuamed.

Amb l’objectiu de complementar aquestes accions, el PDeCat ha presentat tres iniciatives addicionals, la compareixença de la ministra i director d’Acuamed, que també s’afegeix a una d’anterior en relació a l’afectació en l’obra de Flix de les irregularitats a Acuamed, i quatre preguntes per tal de conèixer “què està passant amb aquesta obra i poder-ho contrastar amb el què s’ha dit des del Ministeri”. Finalment, el Partit Demòcrata també ha demanat còpia de tots els estudis encarregats per l’empresa pública als efectes de conèixer l’estat real de les obres. La ministra ha assegurat des del Senat aquest dimarts i reiterat a la comissió d’Agricultura i Medi Ambient del Congrés aquest dimecres que Acuamed no ha donat per acabada l’obra de descontaminació, que al gener tindran els estudis del CIEMAT on es quantificaran els residus que queden per extreure, i que durant el 2017 es continuaran les tasques de retirada dels llots contaminats.

