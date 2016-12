La coordinadora general, Marta Pascal, ha enviat aquest diumenge un missatge a la CUP després que la diputada cupaire Anna Gabriel fixés en un dos o tres mesos el marge per negociar un referèndum acordat amb l’Estat, arran de la cimera de divendres. “Ens estem equivocant si ens tornem a fer presoners dels terminis”, ha advertit Pascal a l’esquerra anticapitalista. Per la dirigent del PDeCAT, ha defensat l’acord per un referèndum acordat de la cimera: “si no és possible, ho farem amb les eines que tenim com a Parlament i Govern”. “El full de ruta el tenim, i els terminis estan marcats des de la perspectiva que el president s’ha compromès que al setembre del 2017 hi ha d’haver referèndum”, ha afegit. D’altra banda, Pascal ha discrepat del missatge del Rei d’aquest dissabte i veu “un sense sentit” que l’Estat “no entengui que els demòcrates volen votar”.

