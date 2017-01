El Consell Nacional del PDECat tractarà avui el règim d’incompatibilitats que, des de la seva aprovació al congrés del juliol, ha enfrontat les diferents famílies del partit. Aquesta setmana, quatre membres van anunciar que abandonaven la direcció per complir amb aquest requeriment.

Aquest règim d’incompatibilitats estableix que els dirigents del partit poden existir un màxim de dos càrrecs orgànics o institucionals. Davant d’això, Albert Batet (diputat i batlle de Valls), Lluís Guinó (diputat i batlle de Besalú), Montserrat Candini (diputada i batllessa de Calella) i Elsa Artadi (directora de Cooperació Interdepartamental del govern), van anunciar que deixarien les seves funcions a la direcció del partit.

Segons que va explicar la coordinadora general del partit, Marta Pascal, es va acordar que tots quatre deixessin la direcció després d’aquest consell nacional, malgrat que aquests darrers dies ha guanyat força la possibilitat de negociar una pròrroga en l’aplicació de les incompatibilitats. Tanmateix, aquesta opció xoca amb l’opinió d’algunes famílies que volen respectar i complir amb el règim aprovat.

