El Parlament ha aprovat amb els vots de JxSí, CSQP i la CUP una moció presentada pels cupaires sobre la política internacional de la república catalana. El text insta el Govern a potenciar la presència de Catalunya al sistema de Nacions Unides perquè reconegui i doni suport internacional al procés d’autodeterminació català. D’igual manera, es pretén eixamplar les aliances amb estats i institucions a fi d’internacionalitzar el procés i consolidar la política exterior catalana. La moció també demana que la diplomàcia catalana tingui un paper “actiu” en la construcció d’una nova governança mundial i en la defensa dels drets nacionals i civils dels altres pobles que “legítimament” reivindiquen el seu dret a l’autodeterminació i la independència.

