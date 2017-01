El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous una moció on es convida al congrés espanyol a ‘modificar la legislació actual’ i tramitar una proposta de llei ‘de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi’ presentada per diversos grups parlamentaris. Aquesta part ha rebut el suport de JxSí, PSC, CSQP i la CUP, mentre que el PPC ha votat en contra i C’s ha preferit abstenir-se. El que tothom ha aprovat per unanimitat és la part on s’insta el Govern a crear en aquest 2017 ‘un Observatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal com el lloc i les circumstàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure conclusions i propostes de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a estendre les garanties del dret a una mort digna’.

La mateixa moció ha aprovat també –de nou amb el vot en contra del PPC i l’abstenció de C’s- el ‘suport’ del parlament a que ‘a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho’. La resta del text que s’ha votat ha rebut el suport unànime de tots els grups, tot i que toca qüestions menys espinoses. Així, la moció aprovada insta el Govern de la Generalitat ‘a garantir l’accés universal a les cures pal·liatives, amb equitat territorial, tots els dies de l’any i les 24h del dia’. En aquest sentit, es demana ‘garantir que les cures pal·liatives s’incorporen en la formació i actuació de tots els equips sanitaris’. Igualment, es demana fomentar que ‘a través del Departament de Treball i Afers Socials, en els serveis residencials es posi a disposició dels residents i familiars el DVA fomentant el diàleg actiu amb els residents i els seus familiars’.

