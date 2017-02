Unanimitat entre els grans grups polítics al Parlament Europeu contra el nou president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu possible ambaixador davant de la Unió Europea, Ted Malloch. Els líders dels grups parlamentaris popular, socialdemòcrata, conservador i reformista, liberal, verd i de l’esquerra unitària han condemnat el vet de Trump a l’entrada als EUA dels ciutadans de set països musulmans, una mesura que només han preuat Nigel Farage i l’extrema dreta de Marine Le Pen. A més, populars i socialistes han reclamat a la Unió Europea que no acrediti com a ambaixador Ted Malloch, a qui consideren ‘persona non-grata’ pels seus comentaris contra l’euro i la UE.

Durant el debat al Parlament Europeu a Brussel·les, l’Alta Representant de Política Exterior de la Unió Europea, Federica Mogherini, ha mostrat l’oposició de la Comissió al vet de Trump i ha aclarit que no afectarà els europeus amb doble nacionalitat. “Ningú pot ser privat dels seus drets pel seu lloc de naixement, religió o ètnia”, ha remarcat la italiana, que ha recordat que la Unió Europea té el deure de dir als EUA que està en desacord amb aquesta política.

Mogherini ha assegurat que li va semblar ‘molt trist’ que l’ordre de Trump per vetar l’entrada als EUA es signés el 27 de gener, coincidint amb el dia en record a les víctimes de l’Holocaust. ‘És un dia per rebutjar qualsevol discriminació i demostrar el nostre deure de protegir els que fugen de la persecució’, ha recordat.

‘La UE no negarà a ningú que té dret a protecció internacional aquest dret. No seria moral, no seria just, no seria legal i no ens interessa. Perquè aquesta mesura pot incrementar les tensions i la desconfiança entre la gent, entre els pobles i les nacions, i també dins de les nostres societats’, ha dit, convidant Donald Trump a reflexionar sobre el que està passant a la societat nord-americana.

Malloch: persona non-grata

El debat a Brussel·les sobre el veto nord-americà a set països musulmans ha estat marcat, sobretot, per la petició del socialdemòcrata Jo Leinen, d’Alemanya, de demanar a la UE que rebutgi l’acreditació com a ambaixador de Ted Malloch.

‘Senyor President, m’agradaria que contactés el Consell i la Comissió per pressionar pel rebuig de l’acreditació a l’ambaixador designat dels EUA, Ted Malloch. El senyor Malloch ha demostrat una gran hostilitat cap a la UE i la idea de la integració europea. Crec que hauria de ser ‘persona non-grata’ a Brussel·les’, ha demanant Leinen al president de l’Eurocambra, l’italià Antonio Tajani. La també socialdemòcrata Ana Gomes ha demanat directament a Tajani per què no s’ha pronunciat encara en contra del vet, que considera ‘racista’, i l’italià li ha dit que ell tindrà el posicionament que adopti tota la cambra.

La proposta de rebutjar com a ambaixador a Ted Malloch també l’ha recollida el líder del grup socialdemòcrata, Gianni Pittella, i el del grup popular, l’alemany Manfred Weber. Segons ell, Malloch és ‘una persona que qüestiona l’existència de l’euro i la pròpia idea d’Europa’. ‘No podem acreditar una persona així, amb algú així no podem col·laborar’, ha advertit Weber, que és del mateix partit que la cancellera Angela Merkel.

‘Trump ens vol desintegrar’

El líder del grup liberal, el belga Guy Verhofstadt, també ha atacat la nova administració nord-americana i ha acusat Donald Trump de ser ‘el líder de la lluita contra un món lliure’. ‘Trump ens vol desintegrar’, ha advertit Verhofstadt, que ha instat els líders de la Unió Europea a acordar durant la cimera de divendres a Malta un missatge clar de condemna a les polítiques del nou president dels EUA. ‘Espero que tots els líders europeus lluitin contra aquest grup de nacionalistes i populistes que ens volen destruir’, ha defensat.

El cap del grup dels conservadors i reformistes europeus, el britànic Syed Kamall, també ha lamentat l’ordre executiva de Trump prohibint l’entrada dels ciutadans de set països als EUA, assenyalant que ‘no farà Amèrica gran una altra vegada’. Kamall ha recordat que ‘cap americà’ ha estat assassinat en el passat per un ciutadà d’aquests set països i que la prohibició és ‘totalment arbitrària’ i ‘juga al joc de l’Estat Islàmic’. Amb tot, ha advertit que la UE hauria d’apostar no per “crítiques amb la sang calenta” sinó per una “diplomàcia amb el cap fred” com a resposta a Trump.

Des del grup dels Verds, l’alemanya Ska Keller ha reclamat que per oposar-se als EUA de Trump la Unió Europea respongui com cal als seus propis reptes. “Fem prou per salvaguardar els valors? No restringim, també, l’accés a les fronteres? No construïm, també, murs i tanques?”, ha advertit Keller, que ha reclamat a la UE que decideixi en quin “bàndol” vol ser: “al de l’odi i els murs, o al de la democràcia i la construcció de ponts”.

Un missatge que també ha recalcat des de l’Esquerra Unitària la seva líder, Gabriele Zimmer. ‘Si volem demostrar que la UE pot fer front a aquest menyspreu dels valors de la humanitat, nosaltres hem de ser millors’, ha dit. ‘La nostra política de solidaritat no està a l’alçada de les circumstàncies’, ha advertit.

La rèplica de l’UKIP

Però el líder de l’UKIP, l’euròfob Nigel Farage, ha defensat la política de Donald Trump, assegurant que, ‘a diferència de la Comissió Europea’, el nou president nord-americà ha estat escollit democràticament i està ‘complint el que va dir en campanya electoral’. Farage ha acusat la resta de grups de promoure ‘l’antiamericanisme’ i ha demanat a la cambra que convidi Donald Trump a Brussel·les per ‘mantenir un diàleg obert amb l’home més poderós del món’. ‘Si ho rebutgeu, em demostrareu que sou els fanàtics antidemòcrates que sempre he pensat que sou’, ha advertit, entre els xiulets de la resta de la cambra. Farage ha criticat, també, que es vulgui vetar Ted Malloch com a ambaixador quan ‘ni tan sols ha estat nomenat’.

