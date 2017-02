El ple del parlament ha aprovat la Proposició de llei d’adaptació de la Llei de vegueries per incorporar la del Penedès a la divisió territorial catalana aprovada el 2010 i que està pendent d’aplicar. La proposició l’havien presentat JxSí, PSC, CSQP i CUP i en el debat final a la Cambra catalana ha rebut els vots favorables d’aquestes formacions i en contra de C’s i PPC. La vegueria del Penedès inclourà les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, a excepció de vuit municipis d’aquesta comarca. Amb aquesta seran vuit les vegueries que conformaran la divisió territorial catalana que es va aprovar el 2010 però que està pendent d’aplicar ja que el 2011 es va ajornar la constitució a l’espera d’una modificació de la normativa estatal per fer-la efectiva.

