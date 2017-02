Aprova que la comarca del Moianès s’integri a la vegueria de la Catalunya Central

El Parlament ha aprovat aquest dimecres una modificació de la Llei de Vegueries per crear-ne una més, la del Penedès, i ho ha fet amb els 94 vots a favor de JxSí, PSC, SíQueEsPot i la CUP i els 34 vots en contra del PP i C’s.

Amb aquesta modificació, la divisió territorial de Catalunya es distribueix en vuit vegueries: Barcelona, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran i des d’aquest dimecres amb la nova del Penedès.

Cada vegueria catalana agrupa un conjunt de comarques –a Catalunya hi ha 42 comarques en total– i la del Penedès, en concret, inclourà les de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, Garraf i Anoia –aquesta última, parcialment–.

La Llei de Vegueries es va aprovar el 2010 sota el mandat del Govern del socialista José Montilla, però no s’ha arribat a desenvolupar mai, per la qual cosa la divisió de Catalunya a la pràctica segueix sent en quatre províncies: Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

La diputada de JxSí Neus Lloveras ha defensat que aquesta llei “corregeix l’error” d’haver oblidat el Penedès en la norma original del 2010, i permetrà adaptar la realitat administrativa amb la realitat territorial per impulsar socioecomòmicament aquesta zona.

“El Penedès ha de deixar de ser perifèria per convertir-se al centre d’una Catalunya descentralitzada i ben vertebrada”, ha conclòs.

PP I CS

Els detractors de la llei esgrimeixen que l’objectiu real de les vuit vegueries no és millorar l’organització territorial de Catalunya, sinó que el que pretén és substituir les províncies per una nova distribució al marge de les lleis estatals.

És el cas del diputat del PP Santi Rodríguez: “La voluntat de la llei no és simplificar l’administració. És suprimir les províncies i posar-se en l’organització territorial de l’administració de l’Estat. No podem estar-hi d’acord”.

En la mateixa línia, Sergio Sanz (Cs) ha defensat que, mentre la tendència a Europa és fusionar municipis per guanyar en eficiència administrativa, a Catalunya es creen noves comarques i noves vegueries: “És una maquinària partitocràtica per tenir càrrecs col·locats”.

DEFENSORS

Els diputats defensors de la vegueria com Hortènsia Grau (SíQueEsPot) han advertit que amb crear la del Penedès no és suficient i ha demanat al Govern català que “desenvolupi” la llei de 2010 perquè sigui efectiva, no com fins ara.

Joan Garriga ‘Nana’ (CUP) ha lloat els deu anys de reivindicacions de la plataforma que aglutina els impulsors de la vegueria del Penedès, i ha demanat que aquesta divisió territorial catalana repercuteixi positivament en els serveis com la sanitat i l’ensenyament.

En una crítica velada als sobiranistes, Eva Martínez (PSC) ha considerat que aquesta llei demostra que els canvis són possibles quan hi ha “una majoria social i parlamentària” que els avala, i no quan es plantegen per vies al marge de la democràcia parlamentària.

Amb els mateixos vots a favor i en contra també s’ha aprovat un segon canvi en aquesta llei del 2010 i és que la nova comarca del Moianès, aprovada pel Parlament el 2015, s’integri en la vegueria de la Catalunya Central.

