El dia que tot comença a córrer ha arribat. El ple del Parlament de Catalunya activarà avui els mecanismes legals per a fer un referèndum d’autodeterminació l’1 d’octubre. La llei del referèndum s’aprovarà amb la majoria absoluta de la cambra i, a continuació, el govern signarà el decret de convocatòria. Per poder fer tot això, la majoria parlamentària seguirà un camí poc habitual, després d’haver comprovat que entre l’estat espanyol i l’oposició han anat blocant totes les altres vies. Falten tan sols vint-i-cinc dies per a la data fixada al calendari de totes les cancelleries dels països del món. I el govern espanyol s’ha proposat d’impedir la votació per tots els mitjans que tingui a l’abast. Amb la reunió a primera hora de la mesa del parlament, ja no hi haurà marxa enrere.

Una mesa a les 9.00

El ple ha de començar a les deu del matí, com sempre, amb la sessió de control al president i al govern. Tot seguit, els dos partits de la majoria sobiranista interrompran la sessió per demanar una modificació de l’ordre del dia. Demanaran d’incloure el debat i votació de la llei del referèndum d’autodeterminació. Perquè això pugui passar abans s’ha d’haver reunit la mesa per a acceptar a tràmit la proposició de llei presentada per Junts pel Sí i la CUP. Per això, la presidenta Carme Forcadell ha convocat una reunió de la mesa a les nou, una hora abans de començar el ple.

Una argúcia reglamentària de l’oposició?

L’estratègia obstruccionista dels grups de l’oposició consistirà, tal com van anunciar ahir, a sol·licitar un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei que s’ha de sotmetre a votació. Consideren que és un dret que els empara com a diputats i que el poden exercir en qualsevol moment, en una proposició de llei. En canvi, la majoria parlamentària inclourà la votació de la llei mitjançant l’article 81.3 del reglament del parlament que permet a una majoria absoluta de sotmetre a votació qualsevol proposta estalviant-se tots els tràmits reglamentaris anteriors si s’aprova de manera explícita.

Qui no hi és no hi és comptat

Per tant, hi ha un xoc d’interpretacions dels procediments reglamentaris per a poder aprovar les lleis de desconnexió que haurà de resoldre la mesa de la cambra, amb majoria de Junts pel Sí. Si finalment es fa el debat i votació de la llei, els portaveus dels grups unionistes de l’oposició han anunciat que hi participarien, però que abandonarien l’hemicicle en el moment de la votació per mirar de llevar legitimitat a la decisió. Aquest gest té precedents en parlaments d’arreu del món, com ara el cas de Letònia en la votació de la independència del país. El resultat: tan sols van comptar els vots dels presents a l’hemicicle i avui és un estat reconegut per tot el món.

A Madrid, fent guàrdia

Més enllà de les batusses de l’oposició per mirar de frenar l’autodeterminació amb mecanismes reglamentaris i interpretacions legals, a Madrid hi haurà l’equip que tracta del ‘problema de Catalunya’ a la Moncloa i el ple del Tribunal Constitucional reunits i esperant el moment oportú per a actuar. I en aquest terreny sí que tot són especulacions. Des de la hipòtesi que esperin després de l’Onze de Setembre per prohibir i castigar fins a l’anunci de mesures punitives imperioses, passant per una negativa del TC de fer servir la capacitat sancionadora que li atorga la reforma del 2015, tot són suposicions, ara com ara.

S’aprovarà tot el paquet

El ple del parlament no s’acabarà amb l’aprovació de la llei del referèndum. Segons que va anunciar ahir la CUP, en aquest ple també s’aprovarà la llei de transitorietat i fundacional de la república catalana. Aquesta llei també ha d’haver estat admesa a tràmit per la mesa i ésser inclosa a l’ordre del dia activant l’article 81.3 del reglament. A continuació, per engegar la maquinària de l’1-O, caldrà que el parlament aprovi també la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya, com assenyala la llei del referèndum, i en nomeni els membres. Tot plegat s’haurà d’anar publicant electrònicament al Butlletí Oficial del Parlament, perquè cada llei o decisió entri en vigor i el govern de Carles Puigdemont les pugui desplegar o aplicar.

Serà l’hora del govern i la gent

Dimecres 6, dijous 7 i divendres 8 (es podria allargar el ple o convocar-se’n un d’extraordinari) són els tres dies del tret de sortida del referèndum. Tres dies intensos al Parlament de Catalunya que precediran la mobilització de l’Onze de Setembre. Si la majoria parlamentària aconsegueix aprovar les lleis i superar aquest ple amb els objectius acomplerts, aleshores serà el torn del govern, per a fer factible el referèndum, i de la població, per a defensar-lo contra tota amenaça possible.

