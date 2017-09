El parc de Bombers del Pont de Suert ha passat aquest divendres, 1 de setembre, a ser un parc mixt, format per bombers funcionaris i voluntaris. Des d’Interior s’ha informat que la plantilla del parc compta amb una dotació permanent de guàrdia, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, formada per una vintena de bombers funcionaris, tant bombers de l’escala bàsica com caporals de l’escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat.

Els Bombers Voluntaris del Pont de Suert complementaran aquesta dotació i, segons reconeix Interior, continuaran sent una part important de la resposta operativa dels bombers a la comarca. D’aquesta manera, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior garanteix la cobertura i la resposta operativa a les emergències que es produeixin a la zona, especialment a la comarca de l’Alta Ribagorça.

Aquest nou funcionament del parc de Bombers del Pont de Suert es produeix després de les diverses reunions dutes a terme durant aquest estiu entre representants de la DGPEIS del Departament d’Interior i de comandaments operatius del Cos de Bombers amb els col·lectius afectats: els Bombers Voluntaris del Pont de Suert, representants del col·lectiu de bombers voluntaris, i representants dels bombers funcionaris del Cos.

En aquesta mateixa línia, el Director General de la DGPEIS, Juli Gendrau, ha estat informant personalment als alcaldes de la comarca i al President del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça. La DGPEIS ha volgut agrair els serveis prestats pel col·lectiu de bombers voluntaris que els darrers anys han estat desenvolupant la seva important tasca al Parc del Pont de Suert. Així mateix, ha agraït el compromís dels bombers que s’han implicat per arribar a una solució després dels problemes sorgits amb la cobertura del parc.

La setmana vinent està prevista una reunió del Consell de Bombers Voluntaris, l’òrgan de representació i diàleg entre bombers voluntaris de totes les Regions d’Emergències i la DGPEIS. En aquesta nova reunió, i tal com s’ha anat fent les darreres setmanes, un dels temes tractats serà el nou funcionament del parc del Pont de Suert.

