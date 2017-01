BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El Palau Sant Jordi de Barcelona acollirà dissabte 11 de febrer un gran concert per a les persones refugiades amb direcció de La Fura dels Baus i la participació de 50 artistes dins de la campanya iniciada per l’entitat Casa nostra, casa vostra, ha informat aquesta en la seva pàgina web.

L’entitat ha estat treballant aquest dimecres amb La Fura dels Baus i el festival Primavera Sound en el concert, on participaran com a primers artistes confirmats Lluís Llach, Sílvia Bel, Manolo García, Macaco i Sílvia Pérez Cruz, a més de La Fura, que portarà el fil conductor.

El concert, el cartell complet del qual es donarà a conèixer en roda de premsa dimecres 11 de gener, té la producció del Primavera Sound, amb la participació de Canet Rock i Clippers.

Tots els beneficis es destinaran a organitzacions que treballen en migració i refugi en una de les dues grans cites de l’entitat Casa nostra, casa vostra junt amb la manifestació convocada per al dissabte 18 de febrer.

“Volem acollir refugiats i totes aquelles persones que s’han vist obligades a fugir forçosament de la seva llar, jugant-se la vida al Mediterrani”, assegura l’entitat.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]