El nou centre logístic d’Amazon al Prat de Llobregat començarà a funcionar el 4 d’octubre, segons que ha anunciat el director general d’Operacions d’Amazon a Espanya i Itàlia, Fred Pattje, en una visita a les obres avui al matí, acompanyat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del batlle del municipi pratenc, Lluís Tejedor.

El nou centre logístic representarà una inversió total de 1.200 milions d’euros per part d’Amazon i tindrà una superfície de 63.000 metres quadrats. La firma de Seattle preveu contractar 1.500 treballadors en els propers tres anys per a treballar al centre del Prat i ja ha obert el procés de selecció per incorporar una quarantena de tècnics i directius en àmbits com l’enginyeria, la seguretat o el control de qualitat.

