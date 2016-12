El nombre d’hipoteques sobre habitatges registrades a Catalunya ha arribat a les 3.561 unitats aquest mes d’octubre, el que representa un increment interanual del 12,9%, segons ha publicat aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística espanyol (INE). En termes mensuals, el nombre d’hipoteques signades ha caigut un 23,1% entre setembre i octubre. El capital prestat ha ascendit als 450 milions d’euros, el que representa un augment del 14,6% en relació a l’octubre de 2015, però una disminució del 26,9% en relació al setembre passat. L’import d’una hipoteca mitjana a Catalunya s’ha situat així en els 126.457 euros durant el mes d’octubre.

