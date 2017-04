Ja fa tres anys que amb l’arribada del bon temps al Morell fan el festival PrimaverArt, una mostra d’arts escèniques a peu de carrer. Durant tot el cap de setmana el festival proposa una quinzena d’espectacles –tots de franc- que barregen circ, teatre i música.

Entre l’oferta cal destacar ‘Nàufrags’, que ha estat considerat el millor espectacle de carrer als Premis de Circ de Catalunya Zirkòlika i ‘Rats’, que ha rebut el reconeixement de millor espectacle de carrer a la Fira Titelles de Lleida. Diumenge al vespre també es podrà sentir a Carles Belda i Carles Sanjosé cantar cançons populars amb l’espectacle ‘Càntut’, que ha rebut el premi Enderrock millor disc folk del 2016 i el premi Teresa Rebull de la Fira Mediterrània.

A més el PrimaverArt comptarà amb estrenes i novetats com ara ‘Lurrak’, un espectacle de circ contemporani que combina teatre, música i acrobàcies i que es podrà veure per primera vegada a Catalunya. També es podrà descobrir les noves propostes de microteatre que presenten el col·lectiu de Les Artistes Locals de Reus. I com ja és tradicional, el festival s’acabarà amb una representació de ‘L’Estiueig’, una obra clàssica de commedia dell’Arte escrita pel dramaturg Carlo Goldoni al segle XVIII.

