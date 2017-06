Com cada any, puntual a la cita, en aquest darrer programa de la nostra particular temporada recuperarem la secció de LA COLUMNA per incloure el “Missatge de la Flama del Canigó 2017”, encarregat enguany a l’activista incansable i bon amic Antoni Ayala que ens d’altres ocasions ens havia deixat la seva radiofònica veu per poder sentir missatges d’altres edicions. Felicitats un any més per la feina feta i ja sabeu que al FES TA FESTA sempre hi tindreu una finestra.

Però en aquest primer FES TA FESTA ja estiuenc, tindrem moltes més coses. Com per exemple, la crònica-reportatge de com es va desenvolupar la inauguració de la CASA DE LA SARDANA de Barcelona el passat divendres dia 16, amb talls de veu de tots els protagonistes que hi van intervenir i amb l’audició d’un fragment de l’enregistrament en directe de “Casardana”, la sardana que va escriure el compositor Carles Santiago per a ser estrenada durant la festa d’inauguració.

A les NOTÍCIES ESCOLLIDES, a banda dels actes i aplecs que es celebren aquest cap de setmana, com ara la Cloenda del XXX Tradicionàrius d’aquest dia 23, us avançarem moltes i moltes coses pels propers dies i pel proper cap de setmana, com ara la celebració entre els dies 1 i 8 de juliol, a Barcelona i a altres indrets del país, del Congrés Mundial del Carilló 2017amb un extens programa d’actes; o el Festival UNDÀRIUS 2017 a Girona, del 30 de juny al 2 de juliol; o de la Viquimarató de Refranys que tindrà lloc el proper dia 29, entre les 10 del matí i les 6 de la tarda, al Centre de Documentació de Cultura Popular, de Barcelona; i un llarg etc…

