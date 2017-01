Tot just fa unes hores que ha començat el 2017 i ja hi ha un candidat a ser declarat el gol de l’any. Una jugada d’excel·lència col·lectiva, combinació i una definició brillant ha donat el gol a l’Arsenal a la lliga anglesa davant del Crystal Palace. El gol se l’ha apuntat el davanter d’origen francès Olivier Giroud. Vegeu-lo a continuació i jutgeu el seu valor:

