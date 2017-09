El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) i l’Arxiu Històric de la ciutat mantenen la vaga indefinida per les condicions laborals dels treballadors subcontractats per l’empresa Ciut’art després que no hi hagi hagut acostament de posicions entre les parts a la reunió que ha tingut lloc a la seu de la Inspecció de Treball aquest dimecres. A banda, la resta de centres museístics i culturals on la plantilla està subcontractada per aquesta empresa també faran vaga aquest dijous.

En un comunicat, els treballadors subratllen que les afirmacions del Macba segons les quals no podien canviar els plecs de condicions dels contractes per a la gestió de la plantilla, ‘han quedat desmentides’ per una esmena del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, que ha eliminat la clàusula que restringia la subrogació als treballadors amb una antiguitat mínima d’un any. Aquesta esmena, indiquen, s’ha fet després del requeriment de la secció sindical de SUT a l’empresa Artlogic, subcontractista del servei d’acomodació de L’Auditori.

D’altra banda, la plantilla denuncia que en les nòmines dels treballadors subcontractats de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona corresponents a la primera la meitat del mes d’agost Ciut’art ‘no ha abonat els salaris corresponents a l’oferta amb la qual va guanyar el concurs’. Aquest fet ‘greu’, afegeixen, ha estat posat en coneixement de l’ICUB, que de moment ‘no ha donat resposta’. I subratllen que és un fet que ja s’ha produït amb anterioritat al Museu de les Cultures del Món i al Museu Etnològic en el qual l’empresa Magmacultura ‘paga un salari per hora inferior al que conté l’oferta amb la qual va guanyar el concurs’.

Finalment, els treballadors lamenten que Ciut’art hagi cancel·lat, segons indiquen, la reunió prevista amb el Comitè d’Empresa per al dia 5 de setembre amb l’argument que hi havia una vaga convocada. Per això, els treballadors van ratificar en assemblea aquell mateix dia la convocatòria de vaga del dijous 7 de setembre a tots els centres subcontractats amb Ciut’art. També es va acordar fer noves aturades en les setmanes següents.

