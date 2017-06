Catalunya en Comú ja té logotip. Es tracta d’una imatge gràfica que emula el símbol de la confluència municipal Barcelona en Comú: cinc cercles sense tancar situats uns dins dels altres. Una de les diferències amb la imatge de BComú és que el cercle més interior és explícitament una ‘C’ mentre que en el logotip municipal, amb sis cercles, té l’eix invertit. També els diferencia el color: el nou espai agafa el degradat de vermell a morat de la marca electoral En Comú Podem per pintar el seu segell, que, en negreta, remarca ‘en comú’. El nou grafisme pretén ‘recollir l’esperit de dues confluències guanyadores’, ha explicat la portaveu del partit, Elisenda Alamany, en una roda de premsa aquest dimarts al Convent de Sant Agustí de Barcelona. Els comuns, que assumeixen l’acrònim CatComú, activen també a partir d’avui a la pàgina web ‘catalunyaencomu.cat’.

Alamany ha explicat que més enllà d’inspirar-se en la imatge de BComú i ECP pretenen evidenciar amb aquest logo que recullen també ‘el contingut’ de les dues coalicions electorals en polítiques socials, energètiques, de progrés i de sobirania. Just un any després de la victòria d’En Comú Podem a les eleccions al Congrés del 26-J, els comuns agafen ara ‘el bo i millor’ de les seves victòries en clau municipal i estatal. La proposta gràfica l’ha acotat l’equip tècnic. ‘Esperem i estem segurs que tothom s’hi sent còmode’, ha reblat Alamany en ser preguntada per com ho entomaran les bases de partits com ICV o EUiA, que també han impulsat el nou espai.

