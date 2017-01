ACN Barcelona.-El Teatre Lliure ha tancat el 2016 amb 127.961 espectadors i un 87,7% d’ocupació en el total de les tres sales (34 espectacles i 537 funcions). Aquesta xifra suposa un augment de 4.095 espectadors respecte l’any 2015 i un percentatge 6 punts per sobre de l’any passat. Per espais, el Lliure de Montjuïc ha rebut 94.349 espectadors, fet que significa un 86,3% d’ocupació, mentre que el Lliure de Gràcia ha rebut 33.612 espectadors amb un 91,8% d’ocupació. Pel que fa a la recaptació total, aquesta ha estat d’1.598.698 euros, xifra sense IVA, que representa 23.068 euros més que l’any passat.

