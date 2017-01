El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per a Ismael Rodríguez, el caçador de 28 anys acusat de matar dos agents rurals dissabte passat a Aspa, al Segrià. Després de la compareixença al jutjat, la fiscalia de Lleida havia demanat presó provisional per dos delictes d’assassinat, una mesura cautelar pels assassinats que, pel fiscal, Rodríguez va cometre amb ‘traïdoria, atemptat i tinença il·lícita d’armes’.

Pels volts de la una de la tarda, la comitiva judicial s’ha desplaçat juntament amb l’acusat fins als terrenys d’Aspa on van tenir lloc els fets per fer la reconstrucció. Pocs minuts abans de les dues, els Mossos d’Esquadra han traslladat l’acusat als jutjats del Canyeret.

Durant la reconstrucció, l’acusat, la comitiva judicial i els agents de la policia que porten la investigació han anat recorrent els diferents bancals del camp d’oliveres on van morir a trets els dos agents rurals dissabte passat. En alguns moments i des d’una important distància delimitada pels Mossos d’Esquadra s’ha pogut veure l’acusat amb una escopeta a les mans recreant els tràgics fets de dissabte.

