El govern ha expedit el primer document que acredita l’anul·lació del judici polític contra una víctima del franquisme. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha lliurat el certificat de nul·litat del judici franquista a Araceli Aiguaviva, viuda del periodista Josep Maria Huertas Claveria. S’emmarca en el conjunt de polítiques de rehabilitació de les víctimes de la dictadura franquista endegades pel govern de la Generalitat. A partir del 12 de setembre ‘tornarem la dignitat, que mai s’ha perdut a 66.590 famílies’, segons que ha afirmat Mundó.

Huertas Claveria va ser detingut el 22 de juliol del 1975, dues setmanes després de publicar l’article ‘Vida eròtica subterrània’ al diari Tele/eXpress. Entre altres coses, a l’article Huertas Claveria explicava ‘un bon nombre de “meublés” estan regentats per vídues de militars, pel que sembla per la dificultat que per obtenir permís per obrir-ne alguns hi va haver després de la guerra’.

Huertas Claveria. Condemna a 2 anys de presó per injúries a l’exèrcit franquista. El #conseller@carlesmundo en fa constar la nul·litat. pic.twitter.com/Hs78xk97MH — Justícia (@justiciacat) 8 de setembre de 2017

El parlament va aprovar per unanimitat el passat 29 de juny d’anul·lar les sentències polítiques del règim franquista i declarar ‘il·legals’ els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar. Aquesta institució va actuar a Catalunya entre el 1938 i el 1978, ‘per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just’. Les famílies i víctimes interessades a aconseguir aquest certificat, ho podran fer a partir de dimarts que ve, mitjançant diferents vies: presencialment a totes les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, trucant al 012 o a través de la web del Departament de Justícia. En un termini màxim de trenta dies, el document es lliurarà a la seu i als serveis territorials del departament de Justícia.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]