El Tribunal Suprem espanyol ha assenyalat per al proper 27 de febrer l’inici del judici a l’ex-conseller de Presidència i actual diputat del congrés espanyol, Francesc Homs, per delictes de prevaricació i desobediència en relació a la consulta del 9-N del 2014.

La Sala Penal de l’Alt Tribunal amplia de cinc a set el nombre de magistrats que jutjaran l’aforat i es pronuncia sobre les proves plantejades tant per la fiscalia com per la defensa. El judici s’allargarà el 28 de febrer -dia en el qual està citat com a testimoni l’ex-president de la Generalitat Artur Mas- i finalitzarà l’1 de març.

El tribunal accepta totes les proves sol·licitades per la Fiscalia, alguna de les quals també havia demanat l’acusat, com la pericial dels guàrdies civils que van realitzar l’informe tècnic sobre l’anàlisi dels programes informàtics utilitzats en la jornada del 9N.

Quant a les testificals proposades per Homs, no s’accepta la citació com a testimonis del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, el president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, l’exfiscal general Eduardo Torres-Dulce, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, per manca ‘de tot enllaç amb l’objecte del procés’.

