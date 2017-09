El Japó ha confirmat que els terratrèmols registrats a Corea del Nord són explosions nuclears, la qual cosa les converteix en el sisè assaig nuclear realitzat per Pyongyang des del 2006 i el més potent fins ara. Les autoritats meteorològiques del Japó i de Corea del Sud han assegurat que s’ha detectat un terratrèmol a Corea del Nord prop del lloc de l’assaig nuclear amb una magnitud de 6,3, segons el Centre Geològic dels Estats Units (USGS), la qual cosa suposa una potència deu vegades més gran que la d’anteriors detonacions.

El ministre d’Afers Exteriors japonès, Taro Kono, ha explicat que han arribat a aquesta conclusió després d’estudiar les dades. El Ministeri de Defensa del Japó ha informat que ha enviat almenys tres avions militars al lloc on s’han produït els terratrèmols des de bases japoneses per avaluar la radiació. El nou assaig de Corea del Nord suposa un desafiament directe al president dels Estats Units, Donald Trump, que hores abans havia parlat per telèfon amb el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, sobre l’escalada de la crisi nuclear a la regió.

Corea del Nord ha assegurat aquest diumenge que ha desenvolupat una arma nuclear més avançada amb una ‘gran potència destructiva’ i que l’assaig ha estat un ‘èxit perfecte’. Segons que ha informat l’agència estatal de notícies nord-coreana KCNA, el dictador del país, Kim Jong Un, ha inspeccionat una bomba d’hidrogen que serà instal·lada en un nou míssil balístic intercontinental.

El Japó ha plantejat la possibilitat d’aprovar noves sancions contra Corea del Nord després d’aquesta nova prova militar: el ministre portaveu nipó, Yoshihide Suga, ha dit que es podrien adoptar sancions sobre venda de petroli a Corea del Nord. Per la seva banda, Corea del Sud ha convocat d’urgència una reunió del Consell de Seguretat Nacional per analitzar el succeït, segons ha informat l’agència de notícies Yonhap. Així mateix, la Xina també ha condemnat la prova nuclear.

