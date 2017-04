Per a un programa com el FES TA FESTA, l’arribada de la Diada de Sant Jordi és un veritable regal. Perquè són tantes les activitats que se celebren arreu del país que una hora és definitivament curta per poder parlar de totes. I davant aquesta impossibilitat, tot i que és obvi que us parlarem de roses i de llibres, hem optat per no deixar de programar allò que tocaria a un programa normal.

I si el proper dia 28 es presenta nou CD important al Tradicionàrius, doncs nosaltres en parlem. Perquè quan s’acaba de convocar la vintena edició del Concurs SONS, els guanyadors del de l’any passat, el grup CRIATURESque formen en Marçal Ramon (acordió diatònic) i Ivó Jordà (gralla), presentaran el seu primer treball titulat TAUMÀTROP, del qual comentarem la jugada i n’escoltarem un parell de temes.

I si enguany toca que aquesta setmana de Sant Jordi escoltem la novena i darrera semifinal de La Sardana de l’Any, doncs, nosaltres l’escoltem. Una semifinal que conté dues sardanes del mateix autor i, per tant, que assegura ja un altre finalista: el tible de La Principal de la Bisbal, en Lluís Pujals.

