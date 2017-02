El Palau Sant Jordi acull aquesta nit el Gran concert per a les persones refugiades, impulsat per la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’ per exigir l’acollida de refugiats. L’espectacle ha estat dirigit per La Fura dels Baus i comptarà amb l’actuació de desenes d’artistes reconeguts, entre els quals destaquen Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Txarango, Sopa de Cabra o Sílvia Pérez Cruz. Podeu veure el cartell sencer tot seguit.

Podeu veure l’emissió en directe ací:

