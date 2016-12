El govern veu “perfectament compatible” treballar “incansablement” per un acord amb l’Estat i mantenir el referèndum per la segona quinzena de setembre. Així ho ha expressat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu d’aquest dimarts. Munté ha celebrat la “transversalitat” i “àmplia majoria” social i política visualitzada al Pacte Nacional pel Referèndum, alhora que ha volgut llançar una advertència a l’espai dels ‘comuns’: “no estem disposats a perdre el temps ni que ens el facin perdre”, ha etzibat per remarcar que el calendari previst per Carles Puigdemont es manté intacte. A més, ha afegit que el compromís del Govern per celebrar el referèndum és “inequívoc”.

