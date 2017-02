ACN Barcelona.-La Direcció General de Mitjans de Comunicació té previst començar a prendre mesures de protecció activa de l’espectre radioelèctric. Concretament s’utilitzaran portadores, una tècnica que consisteix en emissions sense continguts substantius -bàsicament un xiulet- que tindran l’efecte d’anul·lar les emissions de ràdio que no tinguin la seva autorització per emetre. Aquesta mesura es fa necessària en casos en què les actuacions que regularment realitza la Direcció General de Mitjans de Comunicació contra les emissions sense llicència no són suficients per aturar l’activitat il·legal. D’aquesta manera, el Govern vol acabar amb algunes situacions en què, després de ser precintada l’emissora, els seus responsables decidien continuar la seva emissió de manera il·legal i obligava a presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.

El Govern assegura que la normalització de l’espectre radioelèctric és una de les seves prioritats durant aquesta legislatura i s’ha compromès a vetllar pel compliment de la legalitat en les emissions de ràdio. Dins aquest context, la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha realitzat durant l’any 2016 unes 300 actuacions contra serveis de comunicació audiovisual que emeten sense llicència, 106 de les quals són actes d’inspecció. En el marc d’aquestes actuacions, el Govern continuarà treballant amb plena complicitat amb l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a l’alta concentració d’antenes il·legals al barri del Carmel de Barcelona. D’altra banda, el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, ha iniciat la tramitació del projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya per tal de regular els mitjans audiovisuals del Tercer Sector. L’Associació Catalana de Ràdio ha aplaudit la mesura anunciada pel Govern perquè considera que la protecció activa de l’espectre una de les mesures més efectives contra les ràdios il·legals. En aquest sentit, ha valorat “molt positivament” aquest “pas endavant” en el procediment sancionador impulsats pel Govern i també li ha demanat estendre la mesura arreu del país ja que només s’està aplicant a Barcelona.L’associació recorda que un dels principals problemes per al sector a Catalunya és l’existència d’aquest tipus d’emissores que vulneren la legalitat tant des del punt de vista de l’espectre i dels títols habilitants com del compliment de la normativa en matèria de continguts o la normativa ambiental i urbanística, fiscal i laboral. Assegura que això provoca greus perjudicis a l’audiència per la pèrdua de qualitat del senyal de les emissores legals, com en el mercat publicitari per la competència deslleial. Segons l’associació actualment hi ha més de 120 emissores sense títol habilitant ocupant il·legalment l’espectre a Catalunya.

