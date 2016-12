El govern rus no creu que l’accident de l’avió militar que es va estavellar al mar Negre i ha provocat la mort de 92 persones, tingui relació amb un acte terrorista. Els bussos han trobat aquest matí el fuselatge de l’aeronau, on hi podria haver la majoria de les víctimes mortals del sinistre. Segons fonts dels serveis de rescat, l’aparell està a 1,7 quilòmetres de la costa i a una profunditat de 27 metres. La cerca continua per a poder localitzar les caixes negres de l’aparell, que podrien donar informació definitiva de les causes de l’accident.

En aquests moments més de 3.500 militars russos treballen en el rescat de les víctimes i de les restes de l’avió, i una quarantena de vaixells i una trentena d’aparells aeris participen en aquesta missió.

Un contingent nombrós del cor i el conjunt de dansa de l’Exèrcit Roig anava a participar en la celebració de Cap d’Any a la base aèria russa de Latakia, a Síria. La llista dels passatgers publicada pel ministeri de Defensa rus inclou 64 integrants del cor, vuit militars, vuit membres de la tripulació de l’avió, nou periodistes, dos alts càrrecs civils i la responsable d’una coneguda ONG russa.

De moment s’han recuperat una desena de cadàvers. Les autoritats russes han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre, tot i que els experts apunten a una fallada tècnica. L’aeronau russa va perdre el contacte amb els radars després d’enlairar-se de l’aeroport de la localitat de Sotxi.

