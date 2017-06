El govern ha reclamat a l’estat espanyol que proposi una data per a la Junta de Seguretat de Catalunya després d’haver-li ofert nou opcions. Les tres últimes s’han ofert en el marc d’una reunió tècnica entre membres del Departament d’Interior i de la Secretaria d’Estat de Seguretat que ha tingut lloc a Madrid. Les darreres dates proposades, després que el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, rebutgés el 3 de juliol proposat pel president de la Generalitat, han estat el 5 i el 10 de juliol, que també han estat descartades pel govern espanyol, segons han explicat a l’ACN fonts del Departament d’Interior. Com a darrera opció el govern ha proposat l’11 de juliol, una data que el ministeri encara ha d’estudiar.

La data per a la celebració de la Junta de Seguretat de Catalunya és ara com ara l’únic escull que impedeix dur-la a terme, segons s’ha constatat en la reunió tècnica ha estat productiva, segons han explicat fonts del Departament d’Interior.

L’ordre del dia d’aquesta Junta està pactat, i només queden per perfilar petits serrells per acabar-la de donar com a definitiva.

Pel que fa a la data, cal recordar que la Generalitat ha ofert fins a nou propostes. A les cinc que va anunciar el conseller d’Interior, Jordi Jané, s’hi ha d’afegir el 3 de juliol que va marcar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la setmana passada. Després que el ministre Zoido declinés l’assistència però obrís la porta a marcar una data per a la Junta, aquest matí el conseller Jané ha ofert celebrar-la el 5 o el 10 de juliol.

A la reunió tècnica de la tarda, a la qual han assistit el secretari general d’Interior, Cèsar Puig, el director general de la Policia, Albert Batlle, i el secretari d’Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, aquestes dues dates també s’han rebutjat, per la qual cosa s’ha posat sobre la taula l’opció de l’11 de juliol. Ara serà decisió de l’estat acceptar o no aquesta data i, en cas negatiu, la Generalitat reclama a l’estat que en proposi una.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]