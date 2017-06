Segons recull la llei estatal de contractes del sector públic, el govern podria optar comprar les urnes per al referèndum de l’1 d’octubre a través del procediment negociat. És a dir, que si l’administració ha obert un procediment però les ofertes que s’han presentat no són adequades –tal i com ha passat–, es pot escollir el proveïdor sense necessitat de tornar a fer una licitació. La llei ho explica així: ‘L’adjudicació recau en el licitador justificadament elegit per l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos d’ells’. Aquesta via permetria de sortejar el fet conegut ahir, quan es va saber que el concurs d’homologació d’empreses fabricants d’urnes s’havia declarat desert.

En el cas d’optar per aquesta via, els requisits respecte el primer procediment no poden modificar-se substancialment i la llei diu que no cal fer publicitat, és a dir, que no s’ha d’anunciar públicament aquest procés.

També s’apunta que és necessari que en la negociació s’incloguin tots els licitadors que en el procediment obert o restringit, hagin presentat ofertes conformes amb els requisits formals exigits, i només a ells.

