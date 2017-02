Arran de les amenaces de l’estat espanyol de prendre mesures coercitives per evitar el referèndum d’independència, la vice-presidenta del govern, Neus Munté, ha assegurat que el govern català no descarta que Madrid faci ús de la força: ‘No estem en condicions de descartar res’. En una entrevista al Món a Rac-1, Munté ha dit que es creu les amenaces perquè ja hi ha precedents: ‘L’operació Catalunya és real. L’operació Precinte —en referència a l’amenaça de tancar col·legis electorals— és real. Totes ho són menys l’operació Diàleg.’

La vice-presidenta ha reclamat al govern espanyol explicacions sobre les informacions que es van publicar ahir que donaven per acabada l’anomenada operació diàleg i s’obria una etapa de mesures dràstiques contra el Principat. ‘Exigim explicacions amb llums i taquígrafs dels plans del govern de l’estat. Amb quina base jurídica i legal?’. Munté també ha denunciat ‘l’obsessió malaltissa’ del govern espanyol amb el sistema d’ensenyament català.

Munté ha avisat a Mariano Rajoy que ‘com més creixen les amenaces del govern de l’estat, més creix el sentiment de dignitat del poble de Catalunya’ i la voluntat d’expressar-se a les urnes.

El paper dels Mossos d’Esquadra

En cas de precintar-se col·legis electorals, la vice-presidenta ha dit que cos dels Mossos d’Esquadra ‘estaran a favor de la legalitat defensant els drets dels ciutadans de Catalunya’. I ha afegit que ‘la democràcia no es pot precintar’.

