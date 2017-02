El govern impulsa, a través del Departament de Salut i conjuntament amb el Departament de Presidència, una campanya informativa per fomentar l’ús del servei 061 CatSalut Respon en cas d’una urgència. Amb l’eslògan ‘Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061’ la iniciativa s’ha presentat aquest divendres i es difondrà a partir d’aquest dissabte. L’objectiu és oferir una orientació sanitària de qualitat, canalitzant millor l’atenció d’urgència de menor gravetat i fomentar un bon ús dels serveis d’urgències, segons destaca el Departament de Salut, que calcula que el percentatge de persones que acudeixen als serveis d’urgències prèvia consulta al 061 CatSalut Respon no supera l’11%.

La campanya vol conscienciar els ciutadans dels beneficis d’utilitzar aquest servei, com per exemple, el de saber a quin centre anar per rebre l’atenció més ràpida, estalviant-se desplaçaments i temps d’espera innecessaris. Aquest servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i està format per un equip de més de 200 professionals de la salut.

En les imatges de la campanya, el 061 té una presència destacada. De fet, el número s’ha utilitzat com a marca gràfica en diferents elements com material mèdic, mapes i centres d’atenció sanitària. La intenció ha estat la de crear una campanya clara i directa, que vincula tot tipus d’informació referent a la salut amb el 061, segons apunta el Departament.

En la presentació de la campanya en roda de premsa, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha destacat el repte de casar la diversitat dels nivells de gravetat amb què es pot trobar un pacient amb la diversitat de dispositius existent al sistema sanitari. ‘El ciutadà no ha de fer l’esforç de saber quina gravetat té, sinó que ha de ser el sistema qui li ha de donar eines per dir-li. I aquest servei el presta el 061’, ha argumentat Comín.

El conseller ha afegit que la millora general de les urgències al sistema sanitari passa, en part, per fomentar el canvi d’hàbits de la ciutadania, que és qui ‘ha de sortir guanyant, garantint-li una atenció encara de més qualitat i amb menys temps d’espera’. En aquest sentit, ha assegurat que ‘si som capaços de portar les patologies no greus als dispositius adients, també hi guanyaran en qualitat els ciutadans amb una situació de major gravetat’.

El Departament subratlla que l’atenció a les urgències ha de poder donar resposta a demandes d’atenció immediata de diferents nivells de gravetat i complexitat, des de situacions de risc vital fins a problemes lleus que necessiten ser resolts de manera ràpida.

Segons el Departament, diàriament una mitjana de 9.500 persones -unes 10.500 durant l’epidèmia de la grip- acudeixen els serveis d’urgències d’un hospital, un 64% de les quals presenten molèsties o problemes de salut que o bé no són una urgència, i, per tant, podrien esperar a la programació d’una visita amb el metge de capçalera, o bé són una urgència de poca gravetat que podria ser tractada en un altre centre de la xarxa assistencial, com ara per exemple els CUAP, o fins i tot ser resolta amb un consell telefònic a través del 061. De fet, es calcula que el percentatge de persones que acudeixen als serveis d’urgències d’hospitals de Catalunya prèvia consulta al 061 CatSalutRespon no supera l’11%.

La campanya que avui es presenta forma part d’un ampli conjunt de mesures impulsades pel Departament de Salut per fomentar i millorar la gestió dels serveis d’urgències. En aquest sentit, el Departament recorda que aquest any ha incrementat en un milió d’euros els recursos destinats a les urgències d’hivern per fer front a la demanda s’està elaborant, ha afegit, el Pla Nacional d’Urgències que es presentarà durant aquest primer trimestre.

Durant el 2016, el 061 CatSalut Respon va rebre un total de 1.992.981 alertes sanitàries corresponents a 1.473.609 incidents. El 40% d’aquests incidents (595.156) es van resoldre telefònicament –a través d’un consell de salut, donant informació o derivant el ciutadà a un centre sanitari–, mentre que el 60% restant, (878.453 incidents) van requerir la mobilització de 1.050.430 recursos i es van distribuir en 2.766 de Suport Vital Avançat Aeri, 176.319 de Suport Vital Avançat Terrestre, 758.377 de Suport Vital Bàsic, 109.874 d’Atenció Domiciliària Urgent i 3.094 d’Atenció Primària.

