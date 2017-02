El departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha presentat avui el desplegament de la Hisenda catalana que hauria de permetre al mes de setembre la gestió de nous tributs i un impuls a la hisenda pròpia.

En aquest sentit s’ha destacat que l’Agència de Tributs de Catalunya està incorporant una sèrie de funcions que fins ara tenia externalitzades. Així s’incorpora la recaptació executiva de deutes de la pròpia agenda, del Servei Català de Trànsit, de diputacions i ajuntaments, que fins ara feia l’administració estatal. També s’assumeix la recaptació d’alguns impostos que fins ara es feia a través de registradors. Finalment el primer de setembre de 2017 l’ATC assumirà la liquidació dels impostos cedits arreu de Catalunya. Aquest 2017 és previst també que l’Agència assumeixi el cobrament dels impostos de risc mediambiental nuclear, de begudes ensucrades, d’emissions de CO2 de vehicles i d’actius no productius.

Per a poder assumir aquestes noves funcions l’Agència creixerà en tots els aspectes. Així el seu personal es multiplicarà en tres anys, passant dels 321 als 800 treballadors, es posarà en marxa un nou sistema de gestió electrònica i es completarà el mapa del desplegament territorial. L’ATC comptarà així amb quinze oficines territorials pròpies, dotze oficines territorials compartides i 137 oficines TdCat, concebudes com una finestreta única territorial.

Pel que fa a la plataforma electrònica, el nou sistema eSpriu ha canviat el concepte de l’anterior sistema, que estava enfocat a processos massius sobre censos o campanyes. Ara s’ha enfocat cap a un tractament singular de cada expedient, netejant a més les dades que estaven acumulades fins ara per assegurar que són de qualitat i unívoques. D’aquesta manera la base de dades fiscal millora la gestió dels impostos actuals i està preparada per a gestionar impostos de caràcter massiu com el de vehicles contaminants.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]