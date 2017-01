El ministre d’Energia espanyol, Álvaro Nadal, ha anunciat que la Comissió Delegada d’Afers Econòmics ha decidit actuar sobre el mercat del gas per forçar els grans operadors a oferir el gas de que disposen per generar millors preus i abaratir, de retruc, el rebut de l’electricitat. Segons Nadal, el seu govern ha demanat a la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC) que ‘desenvolupi una metodologia’ prevista a la llei per poder actuar en aquesta direcció.

L’objectiu de la mesura és que hi hagi ‘més gas i a millors preus’ perquè les centrals de cicle combinat puguin produir electricitat ‘una mica més barata’. Nadal –que ja ha sol·licitat comparèixer al congrés espanyol la setmana que ve- no ha volgut quantificar l’impacte de la mesura ni el moment en que els ciutadans podran notar-la als seus rebuts de l’electricitat. ‘Són mesures que ajuden a reduir el preu’, ha dit, però el seu efecte dependrà de si continua havent-hi ‘tensió de preus a nivell internacional’.

L’executiu espanyol actua pressionat per tots els grups de l’oposició i en resposta a l’escalada de preu de l’electricitat, que aquest divendres marcarà un nou rècord de preu des de desembre del 2013. Segons el ministre, l’augment del preu de l’electricitat és fruit de diversos factors: l’onada de fred, l’escassedat d’energia nuclear fruit de l’aturada de les centrals franceses, la manca de vent i aigua i la necessitat de produir l’energia amb centrals de cicle combinat que utilitzen un gas que, alhora, està en màxims a preus internacionals.

El ministre ha apuntat que malgrat que l’any passat el govern espanyol ja va obrir un mercat secundari del gas, aquest ‘encara és petit’ i cal ampliar-lo. Per aquest motiu, el seu ministeri ja ha concedit per concurs una llicència a una empresa perquè faci aquest paper de mediador, i la llei preveu que ‘de manera obligatòria el govern determini que altres empreses, els operadors dominants, puguin fer aquesta tasca’, de manera que hi hagi ‘molta més oferta’.

Per fer-ho possible, però, primer cal que la CNMC desenvolupi una metodologia sobre ‘la diferència entre el preu de compra i el de venda’, i un cop feta el govern espanyol ‘podrà designar les empreses que tinguin l’obligació d’entrar a aquest mercat’. Tot plegat, segons Nadal, ha de fer que ‘més oferta de gas, i per tant més producció a disposició de les elèctriques i millors preus’. ‘Busquem un gas més barat per tenir una electricitat també més barata’, ha dit.

Amb tot, Nadal ha recordat que els preus actuals són ‘similars’ als que es van registrar l’any 2015, però si es mantenen tindran un impacte d’aproximadament 100 euros més a l’any al rebut de la llum.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]