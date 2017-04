Els alumnes de l’estat espanyol podran obtenir el títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) encara que hagin suspès dues assignatures, sempre que aquestes no siguin de manera simultània les de .lengua castellana i literatura i matemàtiques. Així consta al projecte de Reial Decret que el ministeri d’Educació espanyol ha penjat al seu web en període d’informació pública. El text precisa que els territoris amb llengua cooficial la matèria d’aquesta llengua i literatura tindrà la mateixa consideració que la de llengua castellana i literatura.

El projecte de decret estableix que estarà en vigor mentre es duguin a terme les negociacions dirigides a la signatura d’un Pacte espanyol per a l’educació i d’acord a la decisió d’ampliar el termini inicialment previst per la Lomce per a la implantació de les avaluacions finals d’etapa.

El govern espanyol sosté que el decret s’ha elaborat després de consultar les comunitats autònomes i d’haver informat el ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials. També apunta que el Consell Escolar de l’estat espanyol ja ha emès un dictamen sobre el text, de manera que tan sols ha de passar pel consell de ministres, que el podria aprovar en les pròximes setmanes. A més de la possibilitat d’obtenir el títol d’ESO amb dos suspenso el decret recull que només es computaran les matèries que l’alumne ha de cursar com a mínim en cadascun dels blocs.

També estableix el sistema de qualificacions, que serà la mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes a cadascuna de les matèries cursades a la ESO expressada en una escala de l’1 al 10 amb dos decimals, i arrodonida a la centèsima. En el cas d’alumnes que s’han incorporat tard al sistema, ja sigui perquè han fet part dels seus estudis a l’estranger o no hagin fet la ESO en la seva totalitat, el càlcul de la qualificació final es farà tenint en compte únicament les qualificacions obtingudes al sistema educatiu espanyol. Pels que finalitzin l’etapa després d’haver cursat un programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment, el càlcul final es farà sense tenir en compte les qualificacions obtingudes a les matèries que no havien superat abans de la data de la incorporació al programa.

