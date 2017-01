La Falange té permís del govern espanyol per a manifestar-se a Collsa de Segura per a protestar contra la iniciativa de l’ajuntament de treure la creu franquista que hi ha a la plaça d’Espanya, en compliment de la llei de la memòria històrica. Els falangistes han convocat la manifestació per a dissabte a les dotze del migdia: començarà a l’avinguda de la Constitució i recorrerà diversos carrers fins a arribar a la plaça. I n’han fet difusió a Twitter mitjançant l’etiqueta #FalangeaCallosa, fent una crida perquè ultres vinguts des de diferents punts de l’estat s’hi afegeixin. Això ha encès els ànims de molts usuaris a la xarxa.

I mes encara tenint en compte la decisió del subdelegat del govern espanyol a Alacant, Juan Antonio Gómez, de donar el vist-i-plau a la convocatòria, desestimant la petició d’EUPV de denegar-lo. Les explicacions de Gómez: ‘No n’hi ha prou amb la mera sospita,, sinó que hi ha d’haver dades objectives suficients que puguen portar a la conclusió racional que podria produir-se el referit desordre públic per part dels participants en les concentracions’.

El mes passat un grup de falangistes ja va protagonitzar incidents a Callosa, irrompent en una concentració de defensa de la creu. Enmig d’un fort desplegament policíac, van cantar cançons franquistes i van fer gests feixistes.

