A la conferència de premsa posterior al consell de ministres, Méndez de Vigo no ha volgut valorar qüestions policíaques i operatives, al·legant que cal unitat política, deixar les qüestions tècniques als experts i respectar el secret de sumari. ‘Des del primer moment el president Rajoy va ser extremadament prudent’, ha dit. ‘No ens sembla aconsellable mantenir debats públics sobre operativa policial’, ha conclòs.

En la mateixa línia, preguntat sobre les crítiques del govern a determinats mitjans de comunicació, ha dit que ‘la llibertat d’expressió i de premsa és sagrada i tothom l’ha de respectar, també quan es critica a Rajoy. És un element essencial de la democràcia, ja que els mitjans compleixen el seu paper’. Fonts de la Moncloa han opinat també que el govern hauria de canviar les prioritats i les actituds, sobretot amb la premsa.

En tot cas, Méndez de Vigo ha dit que Puigdemont ha de decidir si explica o no al parlament el canvi de postura del govern, ja que va negar primer qualsevol avís de la CIA i després va admetre que va rebre un avís tot i que no era dels serveis secrets nord-americans.

En canvi, preguntat sobre si el ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, anirà al Congrés a donar explicacions, el ministre portaveu ha dit que el millor és acudir on hi ha els ‘experts’ i al pacte antigihadista. Justament, sobre aquest pacte, ha instat els partits que no l’han signat, com Podem, PDCat, ERC i PNB, a adherir-s’hi, perqùe ‘contra el terrorisme no es pot ser observador’. De fet, la seva recepta contra el terrorisme és triple: unitat política, eines de l’estat de dret i mobilització ciutadana.