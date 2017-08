El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha apuntat que serà el poder judicial qui actuï si el Govern no compleix la llei i decideix convocar el referèndum: ‘Si ocorre, tindrà conseqüències i dependrà de la justícia’.

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual no ha aclarit si comparteix el posicionament del PSOE de retirar les urnes si el Govern convoca el referèndum l’1 d’octubre, encara que ha insistit que aquest no serà ‘vàlid, amb garanties i vinculant’.

No contempla una hipotètica inhabilitació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni una suspensió de l’autonomia, un escenari en el qual seria ell el que assumís el càrrec de cap de l’Executiu a Catalunya ja que és el delegat del Govern central: ‘L’única manera de solucionar el problema és mitjançant el diàleg’.

Així i tot, ha advertit que hi haurà conseqüències legals si el Govern incompleix la llei: ‘Qui decideixi quedar-se fora del marc legal no serà un interlocutor vàlid. No es pot acceptar que ningú s’autoatribueixi competències que no es poden tenir’.

Ha matisat que la situació en la qual el Govern planteja el referèndum de l’1 d’octubre no és la mateixa que amb la consulta del 9N de 2014 perquè ara hi ha ‘cinc sentències del Tribunal Constitucional que diuen que no es pot fer el referèndum’.

Mossos a l’Europol

Millo ha afirmat que no existeix una discrepància sobre la inclusió dels Mossos d’Esquadra en l’Europol però sí sobre la manera en què aquesta s’hagi de fer efectiva.

Així, ha criticat que la Generalitat ‘pretengui tenir un estatus d’Estat dins de l’Europol’, cosa que ocorreria si el cos autonòmic s’incorpora en els termes que proposa el Govern, segons Millo.

