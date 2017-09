Tant el conseller de la Presidència, Jordi Turull, com el vice-president de la Generalitat, Oriol Junqueras, han anunciat avui que la convocatòria del referèndum de l’1-O serà signada per tots els consellers. En declaracions a RNE, el conseller ha reiterat que per a ell és un ‘honor’ com a conseller participar d’aquest decret i ha recordat que la llei del referèndum preveu que la convocatòria sigui via decret. Junqueras, en una entrevista a TV3, ha defensat que els governs prenguin les decisions de manera solidaria i ha apostat perquè s’expressi ‘de la manera més explícita possible’.

D’altra banda, Turull ha explicat que els grups parlamentaris independentistes es reuniran ‘entre avui i demà’ per a decidir la fórmula final que es farà sevir per aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat. Turull ha reiterat que el pes de la decisió recaurà en els grups parlamentaris i que aquests decidiran la ‘millor’ fórmula d’entre ‘les que queden’.

El conseller de Presidència ha apuntat que el següent pas que s’ha de fer és ‘aprovar l’empara legal del referèndum’ i ha afirmat que això ‘depèn del que decideixin els grups parlamentaris que han treballat la llei’. Així, ha concretat que es prendrà una decisió ‘en les pròximes hores o pròxims dies’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]