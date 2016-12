La Generalitat ha publicat la convocatòria d’ajudes destinades a la formació dels empleats públics de les administracions locals de Catalunya per a aquest 2017, que ascendiran a 1.190.290 euros. Aquests fons pretenen impulsar i estendre una formació que respongui a les necessitats del personal de les administracions locals i que estigui orientada a la millora contínua de les seves competències per contribuir a prestar un millor servei a la ciutadania. Els ens locals que vulguin accedir a aquestes ajudes poden presentar les seves sol·licituds per via telemàtica, a través de la pàgina web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), fins al 26 de gener del 2017.

La gestió d’aquests fons, que es coneixen com a fons AFEDAP (Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques), correspon a la Comissió Paritària de Formació Local de Catalunya, presidida pel director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i formada per dotze membres en representació de l’Administració de la Generalitat, les entitats municipalistes i les organitzacions sindicals.

L’EAPC gestiona aquests fons des de l’any 2014. Des de llavors i fins al 2016 l’import total dels ajuts concedits per aquest concepte ha estat de 4.089.430 euros.

