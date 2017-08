El Govern ha acordat aquest dimarts demanar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el dictamen preceptiu previ a la interposició d’un possible conflicte de competència en relació amb el Pla PIMA adapta-ecosistemes, de 20 de juny del 2017, gestionat des de l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic (OECC). El programa estipula ajudes als governs autonòmics, dotades per l’Estat amb 2,5 milions d’euros, per finançar projectes que contribueixin a millorar el coneixement i el seguiment dels impactes del canvi climàtic.

El Govern considera que s’envaeixen les competències assumides per la Generalitat als articles 144.1 i 114.3 de l’Estatut, ja que no s’han establert les disposicions reguladores del pla i en haver-se reservat a l’OECC les actuacions de recepció i avaluació de les sol·licituds; determinació del criteri de repartiment de les ajudes, i gestió, seguiment i control de les actuacions finançades.

L’executiu català considera, de la mateixa manera, que les actuacions de l’OECC contravenen la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional amb vista a la concessió de subvencions estatals, ja que el Pla no s’ha establert ni regulat mitjançant normes formalment bàsiques. Tampoc s’ha seguit un criteri objectiu de territorialització dels fons per governs autonòmics i s’ha reservat a instàncies de l’Administració General de l’Estat l’exercici de les funcions executives de convocatòria, recepció i avaluació dels projectes, determinació de les administracions beneficiàries i seguiment i comprovació de les inversions realitzades.

Per tot això, el Govern va acordar l’1 d’agost del 2017 formular requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat, previ al plantejament d’un possible conflicte positiu de competències davant el Tribunal Constitucional. Com que encara no s’ha rebut resposta i atesa la brevetat dels terminis legalment establerts, el Govern ha sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries el seu dictamen, que té caràcter preceptiu, pel cas que el requeriment previ d’incompetència no sigui atès i s’acordi interposar un conflicte positiu de competències enfront del Govern de l’Estat.

