El govern ha aprovat declarar el 5 de febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la Deportació, en memòria dels fets esdevinguts el mateix dia del 1939, en compliment de l’Estatut i de la Llei 13/2007, del Memorial Democràtic i, en especial, la referència que s’hi fa al necessari reconeixement memorial a totes les víctimes de la guerra del 1936-39 i la posterior dictadura franquista. El 5 de febrer de 1939, els màxims representants de les institucions republicanes -el president de la Generalitat, Lluís Companys; el president del govern basc, José Antonio de Aguirre; el president de la República, Manuel Azaña; el president de les Corts, Diego Martínez Barrio-, van fugir pel Coll de Lli (La Vajol), camí de Les Illes, juntament amb centenars de civils, com el poeta Pere Quart o l’escriptora Mercè Rodoreda, i militars, la major part dels quals no van tornar mai més a casa seva.

Més enllà de la vinculació històrica amb aquesta data, la declaració del 5 de febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la Deportació també vol generar consciència crítica i sensibilitat davant els exilis i els desplaçaments forçosos de població que s’estan produint actualment arreu del món, com ara el drama humanitari que avui viu la Mediterrània, un repte indefugible per al present i futur de la societat.

Per aquest motiu, el govern adoptarà les mesures necessàries per donar coneixement públic d’aquest acord a les diferents institucions catalanes i entitats memorialistes relacionades amb Catalunya, així com als ciutadans i organitzacions, en especial de víctimes de la guerra 1936-39 i la dictadura franquista i les seves famílies.

Record dels exiliats i desplaçats

La declaració del 5 de febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la Deportació coincideix amb la commemoració dels 80 anys de l’inici de la guerra 1936-1939, un aixecament contra els valors i la il·lusió de la República que va estroncar el progrés, la il·lusió i el futur del país. Una guerra que va provocar l’exili de milers de persones, que van patir el dolor de la separació i de l’allunyament de la pàtria i la intolerància i violència del règim dictatorial.

