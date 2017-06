La compra de 8.000 urnes per al referèndum, que havia anunciat el departament de Governació de Meritxell Borràs, ha quedat paralitzada. El govern ha declarat desert el concurs, perquè no s’han pogut homologar les dues empreses que s’havien presentat, Plastic Express i la UTE formada per Espal World i Suministros Integrales Futbida.

La portaveu del govern, Neus Munté, explicarà en la conferència de premsa posterior al consell executiu en quin estat es troba la tramitació de les urnes. Tanmateix, el govern considera que té vies alternatives per posar urnes el primer d’octubre.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja va dir ahir que l’1 d’octubre hi hauran urnes a les meses electorals, però va afirmar que no és important si són de metacrilat, plàstic o vidre. En aquest sentit, va recalcar que l’important és que s’omplin de vots i es pugui aplicar la decisió dels catalans.

El govern reitera el compromís amb el referèndum

Fonts del govern asseguren a VilaWeb que el compromís amb el referèndum és irrenunciable i ‘el farem amb totes les garanties i complint la llei’. Sobre el concurs, l’executiu considera que la pressió del govern espanyol contra els fabricants ‘pot haver estat determinant en la baixa concurrència i documentació deficitària’ que no ha permès l’homologació de cap empresa.

En aquest sentit, el govern assegura que ‘l’exigència i el rigor’ del procés d’homologació no es rebaixarà ‘malgrat la pressió de l’estat’. A més, les fonts afirmen que ‘l’administració té altres vies’ perquè el primer d’octubre hi hagi urnes a les meses.

