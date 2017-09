El Govern té previst contractar 403 professionals per implementar la Renda Garantida de Ciutadania, que començarà a aplicar-se aquest divendres de forma gradual fins al 2020. Es tracta de contractes de tècnics de gestió i administratius, de caràcter temporal per tres anys i a temps complet o parcial, segons ha detallat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. De moment, s’han contractat el 80% d’aquests nous efectius, uns 320, sobretot per informar i atendre els demandants de la prestació; la resta, s’aniran incorporant en els propers mesos i són llocs de treball relacionats amb la gestió. Abans que s’acabi l’any, els 403 contractes haurien de ser una realitat.

Les persones que actualment perceben la Renda Mínima d’Inserció (426 euros) cobraran de manera automàtica i sense fer cap tràmit la nova prestació, que seran 564 euros a l’inici, el 85% de la quantia prevista pel 2020 (664 euros). Segons els càlculs de la conselleria, són unes 27.000 persones les que perceben la RMI. També podran accedir a la Renda Garantida aquelles que persones que ho demanin voluntàriament i compleixin els requisits.

El Departament ha rebut durant el mes d’agost, quan va activar el telèfon d’atenció (900 400 012), i primers dies de setembre més de 4.320 entrades sol·licitant informació; n’ha atès 2.900 fins al final i ja té programades 500 cites prèvies a partir del 15 de setembre. També ha activat la web rendagarantida.gentcat.cat i ha posat en marxa una campanya informativa. En una roda de premsa aquest dimarts per informar sobre la implementació de la renda, la consellera Bassa ha preferit no avançar xifres de quantes persones es beneficiaran de la Renda Garantida de Ciutadania en els propers mesos. Amb tot, el departament preveu que a finals del 2020 els expedients únics siguin uns 70.000.

